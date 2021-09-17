Ростов-на-Дону, , 10:27 — REGNUM Первые избиратели из Луганской народной республики (ЛНР), имеющие паспорта гражданина РФ, прибывают на избирательные участки в Ростовскую область. Как сообщил ИА REGNUM собственный источник, выездное голосование для жителей Донбасса будет организовано в приграничных населённых пунктах.

Паспорт гражданина РФ Иван Шилов © ИА REGNUM

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Так, жителей Донбасса примут на избирательных участках в посёлке Матвеев Курган и слободе Родионово-Несветайской, а также в городах Гуково и Донецк.

Как сообщает общественное движение «Мир Луганщине», жители ЛНР, подавшие заявки для участия в выездном голосовании на выборах депутатов Госдумы, отправляются в Ростовскую область с Ярмарочной площади и Республиканского вокзального комплекса.

«Будем голосовать, надеемся, что голос Донбасса будет засчитан и услышан», — высказалась жительница Луганска.

«Будем голосовать за мир, чтобы были мы дружные, всё было у нас прекрасно, и были мы вместе с Россией», — поделилась педагог из Луганска.

ИА REGNUM напоминает, что жители Донецкой и Луганской народных республик, получившие гражданство РФ, смогут принять участие в дистанционном электронном голосовании на территории Ростовской области, а также лично посетить избирательные участки.