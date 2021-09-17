Донецк, , 10:21 — REGNUM Украинские силовики утром 17 сентября обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР) из минометов. Об этом 17 сентября сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Дома после артобстрела Дарья Драй © ИА REGNUM

Отмечается, что обстрел в направлении посёлка шахты Октябрьская (окраины Донецка — ред.) со стороны силовиков Украины был произведен в 06:50 (совпадет с мск) .

«Выпущено 20 мин калибром 120 миллиметров», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября стало известно, что канцлер Германии Ангела Меркель считает ничтожной степень реализации договоренностей по урегулированию вооруженного конфликта на востоке Украины.