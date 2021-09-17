Брюссель, 17 сентября, 2021, 10:21 — ИА Регнум. Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен во время своего выступления в Европейском парламенте 16 сентября заявила, что за кризисную миграционную ситуацию на восточной границе Польши ответственность несет не Варшава, а белорусские власти. Об этом сообщает Polskie Radio.

European Parliament Урсула фон дер Ляйен

«Сложное положение людей, застрявших между белорусской и европейской границами — результат действий белорусских властей, которые при помощи бесчеловечного обмана привлекают мигрантов в Белоруссии и поощряют их попытки незаконного проникновения на территорию Евросоюза. Польша в этом вопросе действует полностью в соответствии с интересами и стандартами Евросоюза, как бы ни пытались обвинять Варшаву в нарушении прав мигрантов», — заявил лидер Еврокомиссии.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние несколько месяцев польские пограничники наблюдали рост числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в Польшу с территории Белоруссии.