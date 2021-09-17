Москва, 17 сентября, 2021, 10:20 — ИА Регнум. В Москве в программу реновации включено 10 новых стартовых площадок. Соответствующее постановление подписал мэр Сергей Собянин, сообщили в Стройкомплексе.

Иван Шилов ИА REGNUM Реновация

Новые стартовые площадки расположены в пяти административных округах и восьми районах Москвы. На них планируется построить 177,3 тыс. кв. метров жилья.

Строительство домов на этих площадках позволит расселить 36 старых пятиэтажек. Новые квартиры получат 6,5 тыс. москвичей. Всего в столице подобрано 523 стартовые площадки для строительства 8,3 млн кв. метров жилья.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве для переселения участников программы реновации до конца сентября 2021 года будут переданы свыше 3,5 тыс. новых квартир.

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