Новосибирск, 17 сентября, 2021, 10:20 — ИА Регнум. В Новосибирской области первый заявитель успешно получил загранпаспорт нового поколения с использованием криптобиокабины, установленной в филиале МФЦ «Зыряновский». Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Правительство Новосибирской области Криптобиокабина

«Следуя голосовым инструкциям и подсказкам на экране монитора, заявитель самостоятельно сканирует отпечатки пальцев и делает цифровое фото, а также сканирует все необходимые документы. При необходимости сотрудники МФЦ оказывают помощь в получении услуги, — рассказали в министерстве экономического развития региона. — Для оформления документа, удостоверяющего личность за рубежом, потребуется оплатить госпошлину, перечислить денежные средства можно с помощью специальных терминалов в зале или иным удобным способом».

Отмечается, что до конца года также будет доступно получение загранпаспорта нового образца с помощью криптобиокабин в филиалах МФЦ Бердска и Искитима.