Чебоксары, 17 сентября, 2021, 10:16 — ИА Регнум. В банковском секторе Чувашии положительная динамика наблюдалась по многим показателям и ситуация в целом соответствовала общероссийской. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства финансов республики по итогам заседания рабочей группы «Финансы и управление».

Cap.ru Заседание рабочей группы в Чувашии «Финансы и управление»

На заседании были представлены, в частности, основные показатели развития банковской сферы. Цифры привёл заместитель управляющего Национального банка по Чувашии ВВГУ Центробанка России Юрий Голубых.

За год в республике совокупный объём кредитов, выданный заёмщикам, увеличился на 15% и на 1 августа 2021 года достиг 228 млрд рублей. Отмечается, что за указанный период обязательства граждан по банковским кредитам выросли на 21,4% и приблизились к 167 млрд рублей. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям выдан 61 млрд рублей кредитов, в том числе 28 млрд рублей — субъектам малого и среднего бизнеса.

«Остатки средств на счетах и депозитах организаций и ИП увеличились в годовом выражении на 22,4% и на 1 августа 2021 года достигли 50,1 млрд рублей, вклады физических лиц — на 7,4%, до 161 млрд рублей», — приводятся слова Юрия Голубых.

Количество выданных в Чувашии платёжных карт возросло на 12% и на 1 июля составило 2,3 млн. За первое полугодие 2021 года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом доля операций с использованием платёжных карт при оплате товаров и услуг выросла с 91% до 94%, объём увеличился с 37% до 42%.

В целом в январе — июне текущего года совершено 133 млн операций по оплате товаров и услуг на 61 млрд рублей. Количество и сумма операций увеличилась на 34%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель управляющего Национального банка Чувашии Алиса Александрова поясняла, что рост популярности безналичных расчётов с развитием дистанционных сервисов. В качестве примера она привела межбанковские переводы в системе быстрых платежей.