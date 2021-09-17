Афины , , 10:18 — REGNUM Чрезвычайные ограничения для сдерживания распространения коронавируса вводятся в Греции для городов Кавала, Иматия, Пиерия и Пелла, передает AMNA.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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Также решено продлить ограничительные меры в регионах Арголида и Эвритания. Меры действуют с пятницы, 17 сентября, по пятницу, 24 сентября.

Согласно решению правительства, с 01:00 до 06:00 действует комендантский час. Местные жители могут покидать свои дома только для того, чтобы идти на работу, только в рабочее время или по состоянию здоровья.

В барах и аналогичных местах не будет музыки, за исключением свадеб и крестин.