Казань, 17 сентября, 2021, 10:18 — ИА Регнум. В Татарии в ближайшие дни сохранится холодная погода, в отдельных районах возможны небольшие дожди, сообщает 17 сентября региональное управление Росгидромета.

40.mchs.gov.ru Осенние заморозки

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В субботу, 18 сентября республика будет находиться в тылу циклона. Местами пройдет небольшой дождь. Ночная температура воздуха составит +1…+6 градусов, возможны заморозки до минус 1 градуса, днем воздух прогреется до +13. Среднесуточные температуры воздуха будут отставать от многолетней нормы на 4−6 градусов.

В воскресенье, 19 сентября и в понедельник, 20 сентября свое влияние на территорию Татарии распространит северный антициклон. Осадков не прогнозируется. Ночью термометры покажут не выше +5 градусов, местами до −2…−4 градусов, днем — +8…+13.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночные часы местами в Ростовской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до — 1 градуса. Температура ниже нуля опускалась прошедшей ночью. Упадут столбики уличных термометров и в ночь на 18 сентября.

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