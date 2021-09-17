Брянск, 17 сентября, 2021, 10:16 — ИА Регнум. Торжественные мероприятия проходят 17 сентября в Брянске — город отмечает 1036-летие и 78-ю годовщину со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Курган Бессмертия в Брянске

Из-за пандемии коронавируса отменены традиционный Парад поколений и массовые гуляния, во всех районах Брянска запланированы только локальные мероприятия. Праздничные концертные программы с соблюдением санитарных мер проведут в городских парках и домах культуры. В 22:00 запланирован салют на Кургане Бессмертия.

Днём города в Брянске официально считается 17 сентября, когда в 1943 году город был освобождён от фашистских оккупантов.