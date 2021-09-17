Симферополь, , 10:13 — REGNUM Международные наблюдатели для наблюдения за ходом выборов в Крыму прибыли в регион 16 сентября. Работу в регионе они планируют начать с 18 сентября. Об этом сообщил журналистам 17 сентября председатель избирательной комиссии Республики Крым Михаил Малышев.

После голосования Алексей Колчин © ИА REGNUM

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«Знаю, что вчера международные наблюдатели прибыли. Знаю, что на завтра запланирована встреча с международными наблюдателями здесь», — сообщил глава избиркома Крыма.

Аккредитацию ЦИК на работу получили трое наблюдателей из Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму на выборах депутатов Госдумы организовано 1 170 избирательных участков. Голосование будет длиться три дня — 17, 18 и 19 сентября, с 08:00 до 20:00. В списках избирателей — более 1,4 млн человек.

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