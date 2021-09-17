Киев, 17 сентября, 2021, 10:13 — ИА Регнум. За истекшие сутки на Украине было выявлено 6624 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Об этом 17 сентября сообщает украинский минздрав.

Moz.gov.ua Коронавирус на Украине

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«За сутки 16 сентября на Украине зафиксировано 6624 новых подтвержденных случая заболевания коронавирусом COVID-19 (из них детей — 677, медработников — 105)», — говорится сообщении.

Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 достигло 2 164 338.

Кроме того, уточняется, что что за это же время на Украине от COVID-19 скончались 99 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 54 750.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 2 543 228 человек вылечились от нового заболевания и было в общей сложности проведено 12 412 498 тестов на коронавирус.

Отметим, сутками ранее на Украине было выявлено свыше 12,7 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.