Новосибирск, , 10:13 — REGNUM Избирательная комиссия Новосибирской области проверила работу участковых комиссий №№ 1776−1778 в Ленинском районе Новосибирска. Об этом сообщил «Вестник» избиркома.

Новосибирский облизбирком проверил работу участковых комиссий Izbirkom54.nso.ru

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«Голосование идёт в штатном режиме, на участках работают наблюдатели. Во всех УИК обеспечена санитарно-эпидемиологическая безопасность, осуществляется температурный контроль», — говорится в официальном сообщении.

Напомним, что сегодня, 17 сентября, — первый день голосования на выборах. Всего на территории региона проходит 44 избирательные кампании, в том числе выборы депутатов Государственной думы, основные, дополнительные и повторные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований. В 8:00 открылись 1996 избирательных участков.