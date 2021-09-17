Оренбург, 17 сентября, 2021, 10:12 — ИА Регнум. В Оренбургской области специалисты Россельхознадзора выявили продовольствие из будущего. По данным ведомства, на сопроводительных документах обнаружены авансовые даты выработки продукции.

TOrange.biz Сосиски

В частности, в электронных ветеринарных сопроводительных документах значилось, что сосиски «Губернские» изготовлены 30 сентября 2021 года.

Из-за выявленных документов с заведомо недостоверной информацией в отношении нарушителей приняты меры. Пользователей заблокировали в системе «Меркурий».