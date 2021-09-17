Берлин, 17 сентября, 2021, 10:14 — ИА Регнум. Немецкая компания Mechatronik продаст на аукционе редкий прототип Porsche 959. Об этом сообщается на сайте компании.

Mechatronik Прототип Porsche 959

Автомобиль был создан для тестирования электрических систем и испытаний в жаркую погоду. Испытания модели проходили в США и в Европе. В ходе этого процесса было установлено несколько различных планировок салона, в том числе с разными сиденьями.

Всего немецкая компания выпустила 12 прототипов Porsche 959. Причем до наших дней сохранились только три или четыре модели.

Прототип, который продадут на аукционе, стал седьмым по счету. Модель окрашена в цвет «красный рубин», а также получила кузов, который выглядит почти как серийный 959.

Напомним, на аукционе в США компания Bring a Trailer продаст Porsche 911 Carrera, принадлежавший с 1986 по 1987 год голливудскому актёру Тому Крузу.

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