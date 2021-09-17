Тбилиси, , 10:10 — REGNUM В Грузии запущено производство по восстановлению и модернизации советских штурмовиков Су-25. Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили во время посещения предприятия по сборке самолётов «Тбилавиастрой», сообщает пресс-служба правительства.

Су-25 Fedor Leukhin

«Сегодня вам представлены четыре восстановленные Су-25, которые были полностью модернизированы и отреставрированы нашими силами. Мы также создали новый ангар, где проходят восстановительные работы», — сказал премьер-министр.

Он отметил, что до конца года планируется восстановить ещё два Су-25. Также в этом году в США отремонтируют четыре вертолёта воздушных сил Грузии. Таким образом, будет восстановлен весь военный авиапарк страны. Кроме того, в Грузии планируется начать производство вертолётов Ми-24.

Напомним, в ходе грузино-осетинского конфликта 2008 года, когда грузинская армия напала на Цхинвал, большая часть военно-воздушных сил была уничтожена. В стране с тех пор фактически не было военных самолётов.