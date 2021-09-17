Москва, 17 сентября, 2021, 10:09 — ИА Регнум. В 2021 году объём торговли между Москвой и странами Латинской Америки вырос на 54,4%, сообщил 17 сентября вице-мэр Москвы Владимир Ефимов.

Экспорт

Товарооборот в первые шесть месяцев 2021 года составил 1,84 млрд долларов.

«Страны Латинской Америки мы выделяем как одно из приоритетных направлений для развития несырьевого неэнергетического экспорта Москвы, даже несмотря на серьезную удалённость регионов друг от друга», — сказал Ефимов.

По его словам, пандемия нарушила некоторые связи, однако в 2021 году наблюдается восстановление торговли.

Объём несырьевого неэнергетического экспорта в страны региона превысил 212,5 млн долларов, что примерно в четыре раза больше, чем в тот же период 2020 года и вдвое больше, чем в первом полугодии 2019 года.