Афины , 17 сентября, 2021, 10:10 — ИА Регнум. Саммит средиземноморских стран-членов ЕС EUMed-9 состоится 17 сентября в столице Греции Афинах, в Культурном центре Фонда Ставроса Ниархоса (SNFCC), передает AMNA. Повестка саммита включает вызовы безопасности в Средиземноморье, которые ставят под угрозу стабильность в регионе; потенциальные новые кризисы, такие как угроза миграционных потоков после последних событий в Афганистане, другие проблемы, с которыми сталкиваются средиземноморские страны, такие как изменение климата.

(сс) Gonbiana Афины

Перед саммитом премьер-министр Греции Кирьякос Мицотакис встретится с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем в особняке Максимоса, а затем — с премьер-министром Италии Марио Драги в SNFCC.

Встреча EUMed по изменению климата с участием главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен состоится в 15:30, а встреча на высшем уровне EUMED-9 начнется в 17:00. В числе лидеров, принимающих участие, будут Мицотакис, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Испании Педро Санчес, премьер-министр Италии Марио Драги, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, президент Кипра Никос Анастасиадис, премьер-министр Мальты Роберт Абела, премьер-министр Словении Янез Янша и министр иностранных дел Португалии АугустоСантуш Силва.

Лидеры выступят с заявлениями для прессы в 19:40.