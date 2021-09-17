Джакарта, 17 сентября 2021, 10:08 — REGNUM Индонезия получила 968 360 доз вакцины AstraZeneca от правительства Франции, сообщает Kompas.
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«Индонезия выражает признательность Франции за солидарность и поддержку Индонезии во время пандемии», — заявила глава МИД Индонезии Ретно Марсуди.
Поставка вакцины является знаком солидарности и дружбы Франции с Индонезией.
В общей сложности Индонезия получила от властей Франции 1 327 060 доз вакцины против коронавируса.
Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия получила новую партию вакцины Pfizer из США.
Подробнее в материале: Индонезия получила 1,7 млн доз вакцины Pfizer