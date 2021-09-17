Махачкала, 17 сентября, 2021, 10:07 — ИА Регнум. В Дагестане установлены виновные в распылении газа в здании школы №36 города Махачкалы. Это двое учащихся девятого класса. Их задержали, они дали признательные показания, сообщили 17 сентября в пресс-службе МВД по региону.

Отравление

По их признанию они приобрели баллончик со слезоточивым газом «Черемуха» неподалеку от школы. Кто продал несовершеннолетним газ, предстоит установить сотрудникам правоохранительных органов.

«Двое учеников 9-го класса школы №36 города Махачкалы, купив неподалеку от учебного заведения слезоточивый газ «Черёмуха», во время одной из перемен распылили опасное вещество в коридоре. В результате, от действий старшеклассников пострадали 25 детей в возрасте от 6 до 15 лет», — говорится в сообщении полицейского ведомства.

Как сообщило ИА REGNUM, инцидент в одной из школ столицы Дагестана произошел утром 16 сентября. Из-за неизвестного вещества, распыленного старшеклассниками учебного заведения, пострадали учащиеся разных классов и одна учительница. Их доставили в больницу, троим детям потребовалась помощь реаниматологов.

В настоящее время состояние детей оценивается как стабильное, их жизнь вне опасности. Они все еще находятся в больнице.

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