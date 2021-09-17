Петрозаводск, , 10:09 — REGNUM В ходе трехдневного голосования, которое началось в 8 часов утра 17 сентября, в Карелии выбирают депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания республики. В ряде районов выбирают также муниципальных депутатов. Жители столицы республики выбирают депутатов городского совета Петрозаводска 29-го созыва.

Герб Карелии

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Как сообщили в ЦИК Карелии, по состоянию на 1 июля 2021 года в республике было зарегистрировано 510 115 избирателей. Открыты 462 избирательных участка; шесть участков сформированы в местах временного пребывания граждан, из них четыре — в медучреждениях, по одному — на железнодорожном вокзале Петрозаводска и на острове Кижи.

Всего изготовлено и распределено 1 026 400 бюллетеней для голосования на выборах депутатов Государственной Думы (513 200 — по единому избирательному округу, 513 200 — по одномандатным избирательным округам). Столько же бюллетеней изготовлено для голосования на выборах депутатов Законодательного Собрания Республики Карелия (513 200 — по единому избирательному округу, 513 200 — по одномандатным избирательным округам).

«Таким образом, жители Карелии получат на руки по четыре избирательных бюллетеня, а в районах, где пройдут муниципальные выборы, в том числе в Петрозаводске, — до шести», — отметили в ЦИК Карелии.

Голосование организовано с соблюдением повышенных мер санитарно-эпидемиологической безопасности. Видеонаблюдением охвачены почти все избирательные участки, за исключением тех, которые образованы в местах временного пребывания избирателей, и абсолютно все территориальные избирательные комиссии.

Избирательные участки открыты 17−19 сентября с 8:00 до 20:00. Избиратели, которые по состоянию здоровья или иным уважительным причинам не могут прийти на участок, могут проголосовать на дому. Для этого нужно обратиться в свой УИК до 14:00 19 сентября.