Пекин, 17 сентября, 2021, 10:05 — ИА Регнум. На севере Китая произвел успешное приземление спускаемый аппарат китайского пилотируемого космического корабля «Шэньчжоу-12», в котором находились три космонавта. Об этом 17 сентября сообщает Центральное телевидение Китая.

Ceeseven Китайский космический корабль Шэньчжоу

«Спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля «Шэньчжоу-12» успешно приземлился в 13:34 (08:34 мск), добро пожаловать домой», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в 13:40 (08:40 мск) на место приземления спускаемого аппарата прибыли специалисты поисково-спасательной миссии, в 13:43 (08:43 мск) он был открыт и ещё спустя две минуты — что у всех членов экипажа китайского космического корабля хорошее самочувствие.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что гражданский экипаж космического корабля Crew Dragon, выведенного на орбиту американской компанией SpaceX в рамках первой полностью коммерческой миссии, после первых суток пребывания в космосе чувствует себя хорошо.