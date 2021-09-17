Якутск, 17 сентября, 2021, 10:10 — ИА Регнум. Явка на выборах депутатов Государственной думы РФ в Якутии на 15:00 по местному времени (09:00 по мск) чуть перешагнула порог в 10%. В четырёх районах республики проголосовали уже около 20% жителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 17 сентября в центральной избирательной комиссии республики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

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Активнее всего голосование идёт в Анабарском, Булунском, Оймяконском и Оленекском районах. Первыми в избирательные участки пришли избиратели населённых пунктов Колыма, Мома, Оймякон и Аллаиха, в которых разница во времени с Якутском составляет два часа.

Как сообщало ИА REGNUM, наблюдатель на выборах депутатов Госдумы РФ в Якутии утверждает, что его жалобу отказались принять в участковой избирательной комиссии. Жаловался он на то, что камера направлена в кабинку для голосования. В штабе общественного наблюдения, организованном общественной палатой Якутии, подтвердили, что на двух участках в Якутске камеры были расположены некорректно и транслировали изображение из кабинок, но сейчас нарушения устранены.