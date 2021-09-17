Салехард, , 10:03 — REGNUM Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов проголосовал 17 сентября перед рабочей поездкой в Ямальский район. Об этом сообщает пресс-служба избиркома ЯНАО.

Дмитрий Артюхов на избирательном участке в Салехарде Пресс-служба избиркома ЯНАО

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Выборы депутатов Госдумы РФ и Тюменской областной думы проходят в Ямало-Ненецком автономном округе с 17 по 19 сентября 2021 года.

«Перед рабочей поездкой в Ямальский район успел зайти на свой избирательный участок и проголосовать. Убедился, что людей много, ямальцы, как и всегда, голосуют активно. Отдал свой голос за ответственных, достойных кандидатов, которые не на словах, а на деле готовы отстаивать интересы северян», — отметил Дмитрий Артюхов.

Глава Ямала напомнил землякам, что избирательные участки работают с 8:00 до 20:00 все три дня голосования.