Москва, 17 сентября, 2021, 10:02 — ИА Регнум. Беззапросные измерительные станции (БИС) системы СМ-ГЛОНАСС будут размещены в пяти странах мира. Об этом 17 сентября сообщили в научно-производственной корпорации «Системы прецизионного приборостроения» (НПК СПП, входит в Роскосмос).

Россия

Всего за рубежом будут установлены шесть БИС. Как уточнили на предприятии в беседе с ТАСС, две станции разместят в Бразилии (Белен и Колорадо-де-Оесте), по одной в Китае (Шанхай), Индонезии (Букиттинги, остров Западная Суматра), Индии (Бангалор) и Анголе (Луанда).

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Как уточнили в компании, с иностранными партнерами уже проведены переговоры, рекогносцировочные работы, сейчас согласовываются контракты.

В корпорации напомнили, что контракты на размещение и эксплуатацию БИС были подписаны летом 2020 года, однако из-за пандемии работы по размещению оборудования были перенесены на 2021−2022 годы.

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Напомним, БИС «СМ-ГЛОНАСС» — радиотехническая станция, предназначенная для непрерывного слежения за открытыми сигналами систем ГЛОНАСС, GPS, Galileo, COMPASS, QZSS, приёма навигационных кадров и контроля параметров достоверности открытых навигационных сигналов спутников ГНСС.