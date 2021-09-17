Абакан, 17 сентября, 2021, 10:02 — ИА Регнум. Ещё девять пациентов с диагнозом COVID-19 скончались в Хакасии. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 сентября в региональном правительстве.

Дарья Драй ИА REGNUM Коронавирусный стационар

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Жертвами коронавирусной инфекции в республике стали пять женщин (65 лет, 69 лет, 74 года, 75 лет, 79 лет) и четверо мужчин (62 года, 65 лет, 79 лет, 81 год).

С начала 2021 года в Хакасии скончались 676 пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января текущего года в республике подтверждено 19 714 случаев COVID-19.