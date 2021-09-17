Канберра, 17 сентября, 2021, 10:04 — ИА Регнум. За последние сутки во втором по численности населения штате Австралии Виктория было зарегистрировано 510 новых случаев заражения коронавирусом и еще одна смерть COVID-19. Об этом 17 сентября сообщил телеканал Nine News.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Отмечается, что только 124 из новых случаев SARS-CoV-2 связаны с предыдущими случаями заражения. В настоящее время в больницах штата находится 308 человек, в том числе 49 в отделении интенсивной терапии и 32 на аппаратах искусственной вентиляции легких.

Ценность вакцинации от COVID-19 еще раз была отражена в обновленной статистике: только два пациента с COVID-19 полностью вакцинированы от заболевания.

Ожидается, что в течение 17 сентября штат преодолеет отметку по 70-процентному охвату вакцинированных. Поэтому в ночь на 18 сентября в штате полностью привитые граждане смогут проводить время на улице в целях прогулки и для общения на свежем воздухе. Однако делать это они могут только в парах. Компании из трех человек по-прежнему недопустимы.