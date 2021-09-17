Москва, 17 сентября, 2021, 10:00 — ИА Регнум. В Москве для переселения участников программы реновации до конца сентября 2021 года будут переданы свыше 3,5 тыс. новых квартир, сообщили в Стройкомплексе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Реновация. Застройка

Заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв уточнил, что планируется передать 3509 квартир в 12 новых дома в семи административных округах.

В новые дома по реновации них смогут переехать порядка 7,6 тыс. москвичей. С начала 2021 года в новые квартиры переехали или начали переселение 27 тысяч участников программы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в Западном административном округе для строительства домов по реновации подобраны 54 стартовые площадки.

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