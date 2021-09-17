Белгород, , 10:02 — REGNUM Центр общественного наблюдения за выборами начал 17 сентября свою трёхдневную работу в Белгороде, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе избирательной комиссии Белгородской области.

Центр наблюдения в Белгороде Www.belgorod.izbirkom.ru

Общественный штаб открылся в молодёжном-культурном центре «Октябрь». В Центре установили восемь мониторов, на которые выводят видеоданные одновременно с 32 избирательных участков. Для работы наблюдателей, представителей партий и кандидатов оборудовано 40 рабочих мест с ноутбуками.

«В дни голосования в Белгородской области будет вестись круглосуточное видеонаблюдение. На выборах под камерами впервые окажутся все 1243 участка, то есть 100% постоянных УИК. На 471 участке будет вестись видеонаблюдение с трансляцией на служебный портал в сети Интернет. Мы выбрали самые крупные участки в области, от тысячи избирателей. Общий охват составит 66% от общего числа голосующих. Трансляция с камер будет выходить в Центр наблюдения за выборами», — пояснил председатель облизбиркома Игорь Лазарев.

Центр общественного наблюдения создан в регионе впервые.