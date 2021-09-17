Глава ЦБ РФ оценила вероятность скорого мирового финансового кризиса
Москва, 17 сентября, 2021, 09:58 — ИА Регнум. Вероятность прихода мирового финансового кризиса в ближайшее время является крайне низкой. Такое мнение в интервью РБК высказала глава Банка России Эльвира Набиуллина.
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Она отметила, что коронавирусный кризис не связан с экономическим циклом.
При этом она указала на то, что во многих странах из-за накопившихся долгов уже возникают «пузыри», а стоимость финансовых активов не отражает стоимость рисков.
Она подчеркнула, что ЦБ рассматривал соответствующий прогноз для 2023 года исключительно как необходимый условный сценарий.
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При этом она подчеркнула, что ЦБ РФ оценивает вероятность глобального кризиса как очень низкую.
Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября Центробанк России РФ представил проект основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2022−2024 годы. В нём рассматриваются три альтернативных базовому сценарию развития российской экономики — «Усиление пандемии», «Глобальная инфляция» и «Финансовый кризис».