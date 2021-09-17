Москва, 17 сентября, 2021, 09:58 — ИА Регнум. Вероятность прихода мирового финансового кризиса в ближайшее время является крайне низкой. Такое мнение в интервью РБК высказала глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Premier.gov.ru Эльвира Набиуллина

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Она отметила, что коронавирусный кризис не связан с экономическим циклом.

«Пандемический кризис всё-таки стоит особняком, мне кажется. Потому что этот кризис не связан с экономическим циклом. Есть кризисы, связанные в том числе с кредитными и финансовыми циклами», — отметила Набиуллина.

При этом она указала на то, что во многих странах из-за накопившихся долгов уже возникают «пузыри», а стоимость финансовых активов не отражает стоимость рисков.

«Мы видим, что в условиях мягкой денежно-кредитной политики такие негативные последствия есть. И поэтому сочли уместным показать, как может разворачиваться уже циклический глобальный кризис, и какой будет реакция Центрального банка на него», — сказала глава Банка России.

Она подчеркнула, что ЦБ рассматривал соответствующий прогноз для 2023 года исключительно как необходимый условный сценарий.

«Это ни в коем случае нельзя рассматривать, как какое-то предсказание кризиса», — указала Набиуллина.

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При этом она подчеркнула, что ЦБ РФ оценивает вероятность глобального кризиса как очень низкую.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября Центробанк России РФ представил проект основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2022−2024 годы. В нём рассматриваются три альтернативных базовому сценарию развития российской экономики — «Усиление пандемии», «Глобальная инфляция» и «Финансовый кризис».