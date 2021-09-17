Севастополь, , 09:57 — REGNUM Жители Севастополя активно в дистанционном электронном голосовании на выборах в Государственную думу, стартовавших 17 сентября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Выборы Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Согласно данным портала наблюдения за электронными выборами, всего для электронного голосования на выборах в Госдуме в Севастополе зарегистрировались 20 772 человек. На 09:50 17 сентября по федеральному округу выдано 4 189 бюллетень или 20,17% от общего числа зарегистрировавшихся, принято — 3 996 бюллетеней (19:24). Примерно такая же ситуация и с голосованием по одномандатному округу — 20,17% и 19, 48% соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, Севастополь стал одним из семи регионов России, где на выборах 2021 года доступно электронное голосование. Ранее о регистрации для электронного голосования сообщал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.