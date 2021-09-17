Канберра, , 10:09 — REGNUM Посольство Китая в Австралии резко отреагировало на совместное австралийско-американское заявление после прошедшего саммита двух стран в США. Об этом 17 сентября сообщил телеканал Nine News.

Китай и Австралия Phoenix500

В ночь на 17 сентября министр обороны Австралии Питер Даттон и министр иностранных дел страны Мэрис Пейн встретились со своими американскими коллегами всего через несколько часов после обнародования военного соглашения AUKUS между Австралией, США и Великобританией.

В совместном заявлении представителей Австралии и США затрагивался ряд вопросов, от COVID-19 до изменения климата, но также было опубликовано несколько критических замечаний в адрес китайского правительства. Была выражена «озабоченность» территориальными претензиями Китая в Южно-Китайском море, «репрессиями» против уйгуров и ущемлением «демократических прав» в Гонконге.

«Эти утверждения, игнорируя основные факты, нарушают международное право и основные нормы, регулирующие международные отношения … Этот мелкий ход по оказанию давления на Китай не принесет никакой пользы, кроме инсценированного фарса … Мы настоятельно призываем австралийскую сторону отказаться от устаревшего мышления об игре с нулевой суммой времен Холодной войны», — говорится в заявлении посольства КНР в Австралии.