Вашингтон, , 09:56 — REGNUM Новейшая российская тяжелая огнеметная система ТОС-2 «Тосочка» может уничтожать танки ВС США шквалом огня. Об этом 17 сентября сообщил журналист Себастьен Роблин в своей статье для американского журнала The National Interest.

ТОС-1А «Солнцепёк» Иван Шилов © ИА REGNUM

Как указывает в своем материале автор, в России в данный момент ведутся испытания этого оружия.

При этом он отметил, что новая система модифицирована по сравнению со своими предшественниками — ТОС-1 «Буратино» и 1А «Солнцепек», и установлена на колесное шасси, что делает ее похожей на легендарные «Катюши» времен Великой Отечественной войны.

Также Роблин уточнил, что «Тосочка» оснащена новейшим механизм наводки и управления огнем, в еще большей степени повышающим боевой потенциал системы. Помимо того, он добавил, что на ТОС-2 установлена система радиоэлектронной борьбы с высокоточным оружием.

«Броня у «Тосочки» слабее, чем у предшественников, зато она способна обрушить на голову противника мощнейший шквал огня», — пишет американский журналист.

Отметим, «Тосочка» предназначена для вывода из строя легкобронированной техники, поджигания и разрушения зданий и сооружений, а также для уничтожения живой силы противника, которая расположена на открытой местности и в фортификационных сооружениях.