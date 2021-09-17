Аксайский район, Ростовская область, 17 сентября, 2021, 09:56 — ИА Регнум. В Аксайском районе Ростовской области в результате ДТП погибла 12-летняя велосипедистка. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Велосипед на земле

Авария произошла примерно в 15:15 мск 16 сентября на улице Советской в станице Грушевской. Водитель Hyundai Accent, по предварительным данным, сбила 12-летнюю девочку, которая на велосипеде ехала в попутном направлении. Неожиданно подросток выехала на дорогу. Ребёнок получил смертельные травмы.

Все обстоятельства трагедии устанавливаются.