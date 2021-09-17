Челябинск, 17 сентября, 2021, 09:56 — ИА Регнум. В Челябинской области за 16 сентября выявили 364 носителя коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: будь готов к самоизоляции — все новости»

С начала пандемии в регионе обнаружили уже 92 711 случаев заражения. Выздоровели 79 307 граждан.

Больных COVID-19 в регионе насчитали уже 8992. Скончались от ковида ещё 22 пациента.