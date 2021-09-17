Казань, , 10:02 — REGNUM В Татарии в качестве наблюдателей на избирательных участках работают около 14 тыс. человек. Об этом заявил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

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«На участках работают наблюдатели. Порядка 14 тыс. наблюдателей зарегистрировалось, из них 3 тыс. — от Общественной палаты Татарстана», — цитирует спикера «Татар-информ». Утром 17 сентября открылся центр общественного наблюдения, дополнил Кондратьев.

По данным ЦИК РТ, на 1 июля 2021 года избирательным правом обладают 2 931 939 жителей Татарии, из них 36 964 человека будут впервые принимать участие в голосовании.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии 17 сентября с 08:00 открыли 2810 избирательных участков. Жители республики выберут депутатов Госдумы РФ, пройдут дополнительные выборы в Госсовет РТ в Азинском (Казань) и Студенческом (Нижнекамск) избирательных округах, а также дополнительные выборы депутатов органов местного самоуправления в 43-х районах республики.

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