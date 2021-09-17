Лондон, 17 сентября, 2021, 09:54 — ИА Регнум. В сети показали реплику (действующую копию) спайдера Ferrari 250 GT SWB California, созданную британской компанией GTO Engineering. Снимки с автомобилем распространила пресс-служба компании.

Пресс-служба GTO Engineering Ferrari 250 GT SWB California

Суперкар от GTO Engineering получил название SWB Spyder Revival. Он создан в качестве примера того, как можно создать реплику из разбитого либо пострадавшего от огня суперкара Ferrari.

Работы по творческому восстановлению модели включают в себя установку модернизированного шасси, замену кузовных панелей и обновление интерьера.

Специалисты GTO Engineering могут также заменить стандартный трёхлитровый мотор V12 спайдера на 3,5 либо 4,0 литровый вариант «движка». Силовой агрегат сочетается с четырёхскоростной механической трансмиссией. Также можно выбрать реплику с пятиступенчатой «механикой».

Отмечается, что на изготовление одной реплики у компании уходит около 1,5 тыс. человеко-часов.

Ранее компания Jaguar представила лимитированную серию реплики родстера C-Type Continuation. Машина посвящена 70-летию модели. В движение авто приводит рядный 223-сильный шестицилиндровый мотор с тройным карбюратором Weber.

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