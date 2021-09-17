Сидней, Австралия, 17 сентября, 2021, 09:56 — ИА Регнум. 17 сентября стало известно, что в Сиднее был арестовал школьный учитель по обвинению в сексуальном насилии над тремя учениками-мальчиками более 40 лет назад. Об этом сообщил телеканал Nine News.

(сс) Nachoman-au Австралийская полиция

67-летняя женщина была арестована в своем доме в Сент-Айвс 17 сентября в 8:00 часов утра после того, как в мае полиция Нового Южного Уэльса начала расследование.

В полиции утверждают, что трое школьников — 13, 14 и 15 лет — подверглись в эти годы сексуальному насилию со стороны обвиняемой. Для поиска новых жертв в интернете был создан специальный форум для подачи заявлений о сексуальном насилии со стороны учителя в 1977—1980 годах.

«Я могу сказать, что расследование … продолжается, и мы призываем всех, у кого есть какая-либо информация, сообщить об этом», — заявил в интервью 9News полицейский Тим Битти.