Уфа, 17 сентября, 2021, 09:53 — ИА Регнум. Один человек погиб в результате ДТП на трассе в Башкирии. Об этом 17 сентября сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

(сс) putevodnik ДТП

Сообщается, что днем 16 сентября на 16 км автотрассы Уфа — Зубово — Чишмы автомобиль «Рено Логан», за рулем которого находился 73-летний житель Уфы, столкнулся с автомобилем «Фольксваген Тигуан» под управлением 30-летнего мужчины.

«В результате ДТП водитель «Рено» от полученных травм скончался на месте», — сообщает пресс-служба.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе разыскивают водителя автомобиля, который сбил семилетнего мальчика.