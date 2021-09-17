Барнаул, 17 сентября, 2021, 09:52 — ИА Регнум. В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов граждан, на 17 сентября 2021 года от коронавируса привились 665 877 человек (+2931 за сутки). Такие данные приводит оперштаб.

Gov39.ru Вакцина

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: будь готов к самоизоляции — все новости»

Из общего числа привитых 105 622 жителя региона получили первую прививку (+254 за сутки) и 556 955 человек (+2491 за сутки) полностью привиты. Также известно о 3300 ревакцинированных (+186 за сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайский край для медицинских организаций поступило 904 173 комплекта вакцины против новой коронавирусной инфекции.

Читайте также: На Алтае за сутки от COVID-19 привили менее трех тысяч человек