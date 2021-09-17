Москва, 17 сентября, 2021, 09:50 — ИА Регнум. В настоящее время из-за сложившейся на рынке потребительского кредитования в России ситуации от Центробанка страны требуется быстро перейти к прямым запретам на выдачу отдельных видов ссуд. Об этом 17 сентября сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в интервью РБК.

Duma.gov.ru Эльвира Набиуллина

По словам главы ЦБ, на данный момент внесенный в Госдуму РФ законопроект, который расширяет инструментарий регулятора, из-за разногласий с правительством пока не принят.

«Пока коллег в правительстве мы не можем убедить, к сожалению. Есть какие-то опасения. Но, на наш взгляд, законопроект, конечно, нужно принимать быстрее», — отметила Набиуллина.

При этом она пообещала ограничит выдачу отдельных видов ссуд сразу, как это будет возможно.

«Мы, скорее всего, сразу будем использовать эти меры», — уточнила председатель Банка России.

Отметим, закон о прямых количественных ограничениях в сфере кредитования был внесен в ГД РФ весной нынешнего года и, в случае его принятия, Банк России сможет запрещать банкам и микрофинансовым компаниям выдавать некоторые виды кредитов сверх установленной нормы.