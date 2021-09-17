Оренбург, 17 сентября, 2021, 09:50 — ИА Регнум. В Оренбурге на избирательном участке №1059 аннулированы заявления о надомном голосовании. Об этом сообщает облизбирком.

Ikvo.ru Выборы

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«По жалобе на наличие в УИК заявлений избирателей на голосование вне помещения, подписанных одной рукой, УИК приняла решение их аннулировать, прозвонить избирателей и уточнить, каким образом им удобно принять участие в голосовании», — сказали в Избирательной комиссии.

Решение комиссия приняла после жалобы наблюдателя одной из партий. Он указал, что выявлены заявления, заполненные задолго до установленной законом даты. На некоторых бланках имелись подписи. Аннулировано 171 заявление. Кроме того, УИК № 1054 аннулировала 37 заявлений о надомном голосовании, принятых с нарушением.

Напомним, в Оренбургской области 17 сентября начали работу 1683 постоянных и 17 временных избирательных участков. Оренбуржцы выбирают депутатов Государственной думы РФ и Законодательного собрания Оренбургской области. В 21 территории области проходят также основные и дополнительные выборы депутатов местных советов, а жителям трех муниципальных образований предстоит избрать глав — Новоорского поссовета Новоорского района и Нежинского и Пригородного сельских советов Оренбургского района.