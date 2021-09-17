Веллингтон, , 09:53 — REGNUM Правительство Новой Зеландии продлевает приостановку международного сообщения с Австралией без условия прохождения карантина в отеле еще на два месяца. Об этом в ходе пресс-конференции 17 сентября объявил министр Новой Зеландии по борьбе с COVID-19 Крис Хипкинс, сообщает австралийский телеканал Nine News.

Новая Зеландия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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Так, министр Хипкинс отметил в своем заявлении, что за принятием решения стояли «неконтролируемая передача инфекции среди населения» в Австралии и устойчивый рост случаев заболевания в Новом Южном Уэльсе, Виктории и Австралийской столичной территории, помимо вспышки в новозеландском Окленде.

Однако полной остановки сообщения с Австралией не произойдет, поскольку правительство Новой Зеландии приняло решение, позволяющее австралийцам бронировать номера в отелях в октябре и ноябре для прохождения самоизоляции.

«Защита Новой Зеландии от любого возможного дальнейшего распространения «Дельта"-варианта COVID-19 является нашим абсолютным приоритетом», — заявил Хипкинс.