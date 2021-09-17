Сеул, 17 сентября, 2021, 09:49 — ИА Регнум. Постоянный представитель КНДР при ООН Ким Сон представит свою страну на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом исообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

(stephan) Флаги КНДР

Согласно предварительному списоку докладчиков, которые будут выступать с 21 по 27 сентября, свидетельствует о том, что Ким Сон будет выступать в качестве представителя Северной Кореи в последний день дискуссий вместе с представителями Мьянмы, Гвинеи и Афганистана.

Отметим, что с 2015 по 2018 год на сессиях Генеральной Ассамблеи ООН выступали министры иностранных дел КНДР, а с 2019 года в них принимает участие постоянный представитель КНДР при ООН.

Ожидается, что в Нью-Йорке соберутся главы государств и правительств более чем 150 стран мира. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин вылетит в Нью-Йорк 19 сентября, а 21 сентября выступит на сессии. Его будет сопровождать министр иностранных дел Чон Ый Ён.