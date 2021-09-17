Чебоксары, 17 сентября, 2021, 09:49 — ИА Регнум. В Чувашии завершено расследование уголовного дела по факту получения рабочим тяжёлой травмы при проведении лесозаготовительных работ. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по республике.

Евгений Давыдов ИА Красная Весна Дрова

Несчастный случай произошёл 9 августа 2021 года в шумерлинском лесничестве при лесосечных работах по договору подряда. По данным следствия, во время работ на неочищенном от сухостойных деревьев участке одно из деревьев упало на 39-летнего потерпевшего. У него диагностирован закрытый перелом правой бедренной кости со смещением, что считается тяжким вредом.

Фигурантом уголовного дела стал 39-летний житель Марий Эл. Следствие полагает, что он нарушил правил безопасности при проведении работ.

«В частности, он допустил потерпевшего к работам без обучения безопасной последовательности их выполнения, а также без проведения предварительной подготовки лесосеки и очистке от сухостоя», — говорится в сообщении.

Обвинение предъявлено в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»). Материалы переданы в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2021 года рабочий Чебоксарского троллейбусного управления получил смертельный удар током во время ремонта контактной сети.

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