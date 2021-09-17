Барнаул, 17 сентября, 2021, 09:48 — ИА Регнум. Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 17 сентября 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло значения 5118 человек, причём 27 из них добавили в сводку за последние сутки.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Тяжелобольных насчитывается 521 (-5 за сутки), из них 216 подключены к аппаратам ИВЛ (за сутки данные не изменились). Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (16 849 человек, +36 за сутки) и ОРВИ (49 013 человек, +189 за сутки).

Также известно, что с начала нового учебного года коронавирус выявлен у 338 детей (+18 за сутки). Из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (74 481 человек, +236 за сутки) новый вирус победили 57 564 человека (+121 за сутки).

Количество тестирований с учётом повторных исследований — 7054 (-536 за минувшие сутки).

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