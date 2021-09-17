Уфа, 17 сентября, 2021, 09:45 — ИА Регнум. Общественный пресс-центр «Выборы-2021» открылся в Уфе. Об этом 17 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru Голосование

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Центра открылся на площадке одного из отелей города и будет работать в течение трех дней голосования: с 17 по 19 сентября.

В рамках работы центра будут проходить брифинги на которых представители Центральной избирательной комиссии Башкирии, политологи, а также представители политических партий будут отвечать на вопросы журналистов. Также блогеры и корреспонденты будут сообщать информацию о ходе голосования на избирательных участках.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии началось трехдневное голосование на выборах в Госдуму.