Калуга, 17 сентября, 2021, 09:58 — ИА Регнум. За кандидатов, баллотирующихся в депутаты Государственной думы РФ от Калужской области, смогут отдать свои голоса граждане России, проживающие в Германии и в Израиле, сообщает 17 сентября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на калужский облизбирком.

Иван Шилов ИА REGNUM Голосование

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В генеральном консульстве России в немецком Франкфурте-на-Майне соотечественники примут участие в голосовании за кандидатов в российский парламент, по Калужскому и Обнинскому округам, а в Израиле в городах Кармиэдь и Ноф-ха-Галиль — за кандидатов Обнинского округа № 100.

Избирательные участки за рубежом будут работать с 17 по 19 сентября. На них можно проголосовать с 8:00 20:00.