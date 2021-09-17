Вашингтон, , 09:57 — REGNUM Диалог России и США по борьбе с киберпреступностью не даст мгновенных результатов, это осознаёт американский президент Джо Байден. Консультации сторон продолжаются, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 16 сентября на регулярном брифинге в Вашингтоне.

Джо Байден и Владимир Путин на встрече в Женеве Цитата из видео. kremlin.ru

По просьбе журналистов Псаки прокомментировала недавнее заявление заместителя директора ФБР Пола Эббота. Он утверждал, что в последнее время Россия не проявляла признаков активности в борьбе с киберпреступниками, которые пользуются вирусами-вымогателями. С их помощью атакуют и компании из США.

По словам Псаки, глава государства не ждёт, что перемены в этом направлении «произойдут в одночасье». Американо-российские консультации продолжаются, диалог на дипломатическом уровне идёт, но пока сказать о достигнутом прогрессе больше нечего, заявила она.

Как сообщало ИА REGNUM, о запуске диалога Москвы и Вашингтона в сфере кибербезопасности президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден договорились на встрече в июне в Женеве.

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