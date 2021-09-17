Улан-Удэ, 17 сентября, 2021, 09:40 — ИА Регнум. Глава Бурятии Алексей Цыденов проголосовал на выборах депутатов Государственной думы РФ. Об этом он написал на своей странице в инстаграме, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата со страницы главы Бурятии Алексея Цыденова в инстаграм Глава Бурятии проголосовал на выборах в Госдуму

Следите за развитием событий в трансляции: «Выборы 17-19 сентября 2021 года в России – трансляция»

«Друзья, я сделал свой выбор! Сходил на голосование», — подчеркнул он, призвав жителей также сходить на избирательные участки.

Напомним, участки открылись сегодня, 17 сентября в 8 часов утра по местному времени.

Параллельно с выборами в Госдуму, в республике проходят довыборы депутата Народного хурала шестого созыва по одномандатному округу №15, а также выборы в райсоветы депутатов. Жителям Кабанского района предстоит выбрать главу администрации.