Кемерово, 17 сентября, 2021, 09:41 — ИА Регнум. В Кемеровской области коммунальным службам предстоит отапливать 22 553 жилых дома, которые обогреваются от центрального отопления, и 1979 объектов социально-культурного быта. Для этого подготовлены 944 котельных, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

Администрация правительства Кемеровской области Отопительный сезон

«В Кузбассе тепло в первую очередь дали в объектах социальной сферы. Все 1979 бюджетных учреждений к отопительному сезону готовы на 100%. На сегодняшний день во всех школах, детских садах, поликлиниках температура воздуха находится в нормативном состоянии. В числе первых муниципалитетов, в которых полностью запущена система и подано тепло в дома, стали Анжеро-Судженский (672 дома), Прокопьевский (510 домов) и Яшкинский (182 дома) муниципальные округа. В Кемерове отопление появилось в 2958 домах, запущены все 64 котельных в городе. В Новокузнецке получили тепло жители 3707домов, запущены в работу все 40 котельных», — уточнили в областной администрации.

По официальным данным, на подготовку объектов ЖКХ в 2021 году направили 9,4 млрд рублей из консолидированного бюджета всех уровней, в том числе средства федерального бюджета — 879 млн рублей, областного бюджета — 125 млн рублей, местного бюджета — 169 млн рублей, предприятий ЖКХ — более 3,8 млрд рублей, на приобретение угля — 4,5 млрд рублей.